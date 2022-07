Pep Guardiola, DT del Manchester City, volvió a recalcar su profunda admiración por Marcelo Bielsa. El español destacó el legado que dejó el “Loco” y lamentó no tenerlo en la Premier League tras la salida del rosarino en Leeds United.

“Lamento que Bielsa ya no esté en la Premier League. Me gusta verlo trabajar. Pero él sabe, como yo, que dependemos de los resultados. Lo hubiera sacado adelante, porque Marcelo tiene la capacidad de no rendirse, de persistir en todo, pero los clubes tienen mucha presión y exigencia”, señaló en diálogo con ESPN.

El extécnico de Barcelona alabó la huella que ha dejado el argentino en todas las partes donde dirigió. “Su legado va más allá de título o no, la gente lo ama y eso vale más que cualquier título. Consiguió que le hicieran plazas, que pongan su nombre en sus calle en donde ha estado, sea en Newell’s, Chile, el Bilbao o Leeds, la gente le adora. Y por algo es”, agregó.

Además, Pep Guardiola reconoció que tuvo una conversación con Marcelo Bielsa por el volante Kalvin Philipps, quien llegó al Manchester City durante este mercado proveniente del Leeds.

“Hablé con Bielsa por Phillips hace tres años, me decía que estaba muy bien. Marcelo lo ayudó, lo hace mejores a los jugadores. Kalvin tiene una edad perfecta para llegar al club”, complementó el español.