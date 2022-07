Gonzalo Fierro pide a Cristián Zavala como titular en el Superclásico: “Es una muy buena variante, me gusta por lo encarador”

En la previa al Superclásico de este domingo, una voz autorizada para conocer cómo se manejan los clubes en este tipo de partidos es el ex extremo de Colo Colo, Gonzalo Fierro, que conversó al respecto con ADN Deportes.

Quien hoy es comentarista de TNT Sports hizo su análisis respecto del momento en el cual llega su ex club para enfrentar a los azules en Talca. “Colo Colo llega en un momento muy superior a la U de Chile en todo aspecto: la tabla, el nivel de jugadores. No va a ser fácil para Diego López armar la oncena, pero Colo Colo no se puede confiar de eso. Ha tenido un semestre bastante positivo, pero hay veces donde no importa cómo tu llegues. La U de Chile tiene la presión por no haberle ganado a Colo Colo durante tantos años, pero Colo Colo tiene que hacer un buen partido”, recalcó el “Joven Pistolero”.

Gonzalo Fierro enfatizó en cómo le puede pesar a la U de Chile afrontar el partido con la presión de no haber ganado el Superclásico hace ya 9 años. “Yo creo que la racha pesa. Con varios partidos sin ganar y sin el juego que la institución quiere, enfrentando al puntero del campenonato y que viene en buen nivel, pesa y no será fácil. Colo Colo ha demostrado que saca resultados en canchas difíciles y más si le toca jugar en una “cancha bendita”, aludiendo al hecho de que el encuentro se jugará en Talca, donde el Cacique ganó la llave por no descender y el título de la Copa Chile.

De todas formas, el ex futbolista aseguró que las estadísticas no son tema en el camarín. “De repente se toman en cuenta esas cosas, pero lo que más se habla de que es el partido a ganar, el que todo el mundo espera. Uno trata de hacer una semana perfecta para disfrutar de esa fiesta. Cuando se le gana al archirrival se disfruta más”, enfatizó.

Gonzalo Fierro y la oncena alba para el Superclásico

Considerando la salida de Pablo Solari y la suspensión de Gabriel Costa, el ex “11” albo puso fichas para que Cristián Zavala sea el titular en el ataque albo. “Creo que si, es un jugador muy importante para Colo Colo, le puede ayudar mucho a lo que Quinteros quiere para este clásico sin tener a Costa. Zavala es una muy buena variante, me gusta mucho por lo encarador, no le tiene miedo al mano a mano. Oroz está haciendo las cosas bien igual. Tiene variantes de la mitad para arriba, quizá querrá poblar más el mediocampo”, planteó.

Además, aprovechó el diálogo con ADN Deportes para recordar los que, para él, fueron sus mejores duelos ante la U de Chile. “La final del 2006, por ganarle una final al archirrival independiente de que no fuera un juego muy vistoso, y el 3-2 con gol a último minuto de Felipe Flores en 2013″, cerró el hoy comentarista de 39 años.