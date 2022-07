Cristián Zavala y su primera celebración con Colo Colo: “Fue el gol que tanto busqué”

El pasado sábado por la noche, Cristián Zavala se graduó de héroe en Colo Colo. El delantero del “popular” con un golazo anotó el único tanto del partido ante Huachipato, con lo que dejaron los tres puntos en Macul.

Han pasado los días y el delantero sigue celebrando su primer gol con la camiseta del equipo que es hincha. Este lunes conversó con ADN Deportes y tuvo palabras para el momento vivido en el Estadio Monumental.

“Fue el gol que tanto busqué, estuve cerca en otros partidos, eran muchos goles errados, por lo que nada, estaba feliz. Ellos defensivamente se cerraron con todo, pero siempre que puedo pegarle de afuera lo hago, fue todo soñado”, aseguró.

Sobre su arribo a Macul, Cristián Zavala dijo que “desde que llegó la oferta al club desde donde podía partir, hablé mucho con mi psicólogo y ahí le comenté y empezamos a trabajar duro en eso, hace tres semanas vengo jugando, por lo que el trabajo sí funciona”, sostuvo.

Respecto al mundo Colo Colo, el ariete dijo que “mediáticamente el cambio es muy importante, futbolísticamente también lo es porque comparto con jugadores de Selección y que están con un nivel alto, los primeros días se siente y cuesta adaptarse, todo muy nuevo”, aseveró.

El próximo domingo Colo Colo y Cristián Zavala se verán las caras ante la Universidad de Chile en un nuevo Superclásico del fútbol chileno: “me fue bien el año pasado contra la U y esperamos que se pueda repetir. Yo quiero ser campeón con Colo Colo y lo hice en la Supercopa, pero como no jugué, no lo sentí tan mío”, cerró el delantero.