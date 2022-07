Carles Puyol: “Me gustaría que Alexis Sánchez volviese a tener la oportunidad de jugar en Barcelona”

Una de las leyendas del Barcelona y la selección española, Carles Puyol, está de visita en Chile y conversó con los medios de comunicación en la previa a un partido amistoso con niños para el relanzamiento de la plataforma Scotiabank Fútbol Club.

Durante la instancia, “Tarzán” se dio el tiempo para comentar el presente de Alexis Sánchez, con quien compartió camarín en el cuadro culé. “Es uno de los jugadores más talentosos con los que he jugado, aparte de ser muy profesional. Las cosas en equipos así no son fáciles, pero estoy convencido que puede dar un buen rendimiento. Cuando lo conocí era disciplinado y serio, eso sumado a su experiencia acumulada le dará mucho al equipo que esté defendiendo”, explicó el ex capitán catalán.

De hecho, cuando le preguntaron a Carles Puyol si veía al “Niño Maravilla” de nuevo en Barcelona, entregó una sorpresiva respuesta en medio del mercado de fichajes. “No depende de mi. Es un grandisimo jugador, una gran persona, le deseo lo mejor. El mejor equipo es el Barcelona para mi y me gustaría que volviese a tener la oportunidad de jugar en un equipo como el Barcelona, pero la competencia es muy grande”, planteó junto con evaluar el paso de un ex culé, Arturo Vidal, al Flamengo.

“Ha sido un grandísimo jugador, que ha dado mucho rendimiento en los clubes que ha estado. Si tomó la decisión de irse a Brasil, hay que respetarla y darle mucha suerte“, puntualizó el exjugador de 44 años. Como conocedor de la liga hispana, alabó la campaña de Manuel Pellegrini en el Betis junto con entregar los motivos que, para él, le dan éxito al “Ingeniero” en España.

“Por su visión y su forma de entender el fútbol, además de trabajar muy bien. Es difícil que su éxito sea de casualidad, las temporadas son muy largas. Además de todo lo que sabe de fútbol, debe gestionar muy bien los grupos“, explicó antes de compartir en una cancha con niños en Estación Central.

Carles Puyol y sus recuerdos con Chile

Durante la charla con la prensa, donde además estuvo acompañado por el Tenor de ADN Deportes, Jean Beausejour, fue inevitable comentar aquel duelo donde España venció a Chile en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde terminaron siendo campeones.

“Recuerdo muchísima tensión, silencio en el vestuario al estar conscientes de enfrentar a una de las mejores selecciones del mundo y que podíamos perfectamente quedar fuera. Hay un mundial hasta Chile y otro después de esa clasificación. Tenían un grandísimo equipo“, comentó el por entonces capitán de la selección hispana, que expresó su inquietud ante el hecho que Chile no haya clasificado a las últimas dos Copas del Mundo.

“Sorprende, pero la clasificación de los equipos acá es muy dura y todo está muy igualado, quitando a Brasil y Argentina. Chile tiene un muy buen equipo, pero se ha quedado fuera y ahora lo que toca es trabajar, analizar el por qué y volver a empezar”, comentó, junto con entregar su mirada en torno al recambio en La Roja.

“Hay que trabajar las bases para que vayan subiendo más preparados y usar a la gente de experiencia para que les ayuden a la introducción en el fútbol profesional. No conozco mucho la selección chilena respecto de saber cómo deben hacer la transición, pero en España, por ejemplo, la conjunción de generaciones puede aportar mucho. El hincha quiere resultados inmediatos y a veces no se tiene la paciencia”, cerró uno de los defensores más importantes en la historia del fútbol europeo.