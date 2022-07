El jugador del AC Milan, Tiemoué Bakayoko, fue detenido hace unos días por la policía italiana tras ser involucrado, por error, en un tiroteo que protagonizaron ciudadanos senegaleses.

Los oficiales confundieron al volante francés con uno de los sospechosos y, a punta de armas, lo bajaron de su automóvil para registrarlo de pies a cabeza, mientras lo sostenían contra el vehículo policial.

Sin embargo, los uniformados se dieron cuenta que era futbolista del AC Milan y lo soltaron rápidamente. El insólito momento fue registrado por un video que se viralizó en redes sociales.

Los descargos de Bakayoko

Por su parte, Tiemoué Bakayoko se pronunció a través de sus historias de Instagram para detallar qué ocurrió en aquella detención. Además, lamentó el actuar de la policía italiana.

“Las autoridades de Milán comunicaron hace poco que fue un error de los policías y que se dieron cuenta en su momento. El error es humano, no tengo ningún problema con eso. Pero tengo un problema con la forma y la metodología utilizada“, señaló el mediocampista francés.

“Creo que fueron más allá de lo que deberían. ¿Por qué no hicieron un control adecuado? Pidiendo los papeles del vehículo, simplemente comunicándomelo”, reclamó el volante de X años.

El ex Chelsea aseguró que en el video viralizado se registró “la parte más tranquila de todo lo ocurrido. Me encontré con la pistola a un metro de mí, en el lado del pasajero de la ventana. Es evidente que ponen nuestras vidas en peligro, sean cuales sean sus razones para hacerlo”.

“Fue un error, sabiendo que no había certeza sobre los sospechosos detenidos. Si no me hubieran reconocido a tiempo, ¿qué hubiese pasado?”, cerró el jugador del AC Milan.