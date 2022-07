Escándalo en Tercera División: Rancagua Sur denuncia a Lota Schwager por un intento de soborno 

Una polémica situación enciende las alarmas en la Tercera División A. El club Rancagua Sur denunció públicamente a Lota Schwager por un intento de soborno, justo en la previa del partido que iban a disputar ambos equipos por la fecha 11 del torneo.

Mediante un comunicado oficial, el elenco rancagüino informó que el pasado 18 de julio un integrante de su plantel fue contactado por una persona vinculada al cuadro sureño, con el objetivo de tener una conversación sobre “temas futbolísticos”.

Sin embargo, la escuadra de la Sexta Región indicó que “dicha reunión no fue más que un ofrecimiento económico para que nuestros jugadores no se presentaran o no compitieran en el partido”.

“Lamentamos profundamente que estas prácticas vengan a ensuciar este lindo deporte. Somos un club humilde, en ocasiones carentes de recursos para continuar pero, si hay algo que nos sobra, es el honor y las ganas de llevar a esta institución a lo más alto”, agregó Rancagua Sur.

El club presentó la denuncia a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), que es la organizadora del torneo de Tercera División A. Luego de conocer los antecedentes, ANFA decidió suspender el duelo entre Rancagua Sur y Lota Schwager por la fecha 11.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur también señaló que “condena cualquier acto que vaya en contra del fair play y las bases de la competencia, por lo que todos los antecedentes fueron enviados a la comisión de ética par su posterior resolución”.

En tanto, el presidente de Rancagua Sur, Jonathan Zamorano, habló con ADN Deportes y explicó que “a nuestro arquero le ofrecieron plata por dejarse perder o no presentarse. Este hombre llegó a su casa con el ofrecimiento”.

Mientras que Lota Schwager nuevamente es protagonista de un complejo escenario, ya que el año pasado fue sancionado con la desafiliación por la batalla campal que provocaron sus hinchas y fanáticos de Mejillones en los playoffs del ascenso a Segunda División.