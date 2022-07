En el día de la presentación: Jean Beausejour desclasificó historias de Arturo Vidal en La Roja

Jean Beausejour estuvo con Arturo Vidal en la “Generación Dorada” de la selección chilena, y ambos celebraron entre otros logros los títulos de América 2015 y 2016.

Por lo mismo, el comentarista de ADN conoce como pocos lo que transmite el mediocampista en la cancha: “tiene esa aura de grandes personajes, como Presidentes o Papas, emana confianza. Parado ya impone respeto y siempre es positivo“, rescató “Bose”, apostando además por el éxito de Vidal en Flamengo, aun cuando destacó el alto nivel de otros equipos brasileños como Palmeiras y Atlético Mineiro.

Sobre la actitud del volante durante los partidos, Beausejour repitió lo que Vidal les decía: “Vos dale no mas, tiramela pa’ acá. Desde abajo en defensa salíamos bien armados, pero cuando no podíamos avanzar él era el principal referente para lanzar la pelota arriba. Iba a pelearla con tipos q le sacaban 2 o 3 cabezas. y no me preguntes cómo pero les ganaba… Se enojaba de que uno no pasara por la espalda: ‘¿No me tenias fe?’, nos decía”, esgrimió.

El “Tenor Bicampeón”, además de la personalidad de Vidal, desatacó la capacidad de Gary Medel, Claudio Bravo, Mauricio Isla y Charles Aránguiz para elevar al resto de los seleccionados a su gran nivel. También resaltó la humildad de Vidal para superponer el bien colectivo por sobre los intereses de su propia carrera. “Si le ponían una telita para tratar lesiones, seguía entrenando y sólo pedía no mostrarlas para que nadie se diera cuenta de que estaba lastimado”, agregó

“Me acuerdo de un partido en Quito donde nos estaban dando un toque. Era el minuto 90, íbamos perdiendo y él (Vidal) seguía corriendo a 2.600 metros de altura como si nada. El resto queríamos que el partido terminara para que no nos siguieran metiendo goles”, reconoció Beausejour.