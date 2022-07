Vuelve a un grande: Christian Eriksen es oficializado nuevo fichaje del Manchester United

Este viernes, Manchester United hizo oficial la contratación del volante Christian Eriksen, quien se convierte en el primer refuerzo estrella que llega en la era del nuevo técnico del club, Erik ten Hag.

El mediocampista danés llega a los “Diablos Rojos” luego de una destacada temporada con el Brentford y firma contrato por los próximos tres años, hasta junio del 2025.

A sus 30 años, el experimentado jugador vuelve a dar un gran salto en su carrera después de que estuvo al borde del retiro por el peligroso paro cardíaco que sufrió en mayo del 2021 por la Eurocopa.

Debido al complicado estado de salud en el que quedó, el volante tuvo que irse anticipadamente del Inter de Milán y estuvo ocho meses sin jugar un partido oficial. Sin embargo, en enero de este año el Brentford confío en él y le dio la oportunidad de volver a la Premier League.

Ahora con Manchester United, el “mago danés” tiene un nuevo desafío en un club grande de Europa. Será la quinta camiseta que vista en su carrera, tras pasos por Ajax, Tottenham, Inter y Brentford.

“Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta de esta institución será increíble”, señaló Christian Eriksen tras ser oficializado como nuevo fichaje.