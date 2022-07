En cuatro cuotas y hasta 2023 la U pagará el millón de dólares por Ignacio Tapia

Universidad de Chile deberá pagar abultados montos a Huachipato: En esta oportunidad los azules deberán pagar los derechos formativos de Ignacio Tapia hasta 2023.

El monto total a cancelar por parte del elenco laico será de un millón de dólares, cancelándolos en cuatro cuotas del mismo monto hasta el próximo año.

En el contrato de Tapia, estipulado entre la U y el elenco acerero, los azules cuentan con el 50% de los derechos formativos del futbolista y el 100% de los derechos federativos. Lo anterior quiere decir que, en caso de una futura venta, el montos e repartirá en partes iguales entre ambos clubes.

Consignar que si los laicos no inscribían el finiquito de Tapia en un plazo de cinco días, debían indemnizar a Huachipato en US$ 200.000, lo mismo debía hacer el jugador, hacia la U, si este último no se presentaba a los entrenamientos.

Además, si la U se retrasa con cualquiera de las cuotas, Huachipato puede exigir de una sola vez el pago de todo el monto.