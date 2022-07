Este jueves por la noche de Colombia, en Cali, la Selección Chilena de Fútbol disputó su segundo encuentro por el Grupo A de la Copa América Femenina 2022, instancia donde enfrentó a Ecuador y las derrotó por 2-1.

Tras el encuentro llegó el momento de los análisis, y aquello llegó en palabras de Christiane Endler, capitana de La Roja: “este partido sabíamos que era una final, que teníamos que ganar sí o sí para tener chances de clasificar a la segunda ronda, me quedó con la actitud del equipo en el primer tiempo, como nos gusta jugar, creo que fue un partido muy interesante”, partió aseverando.

“Ahora todos los partidos que nos quedan serán una final, y con Bolivia iremos con todo para ganar los tres puntos. Me parece que es una Copa América muy competitiva, toda las selecciones han subido su nivel, es importante demostrar como ha crecido el nivel del torneo con todos los equipos”, complementó la portera del Olympique Lyon de Francia.

Sobre su actuación, considerando la dura autocrítica que tuvo tras el duelo ante Paraguay, Christiane Endler dijo que: “obviamente a uno le duele mucho perder y si eres portera a veces la responsabilidad recae en ti, pero después vi las imágenes y me di cuenta que no había sido tan terrible. Voy de menos a manos, estaba con molestias físicas y eso me permite darle más seguridad al equipo”.

Con la victoria, Chile retomó confianza con miras al cuadrangular final. Quedó en el tercer lugar con tres puntos, igualando la línea de Ecuador, pese a que las del “Tri” tienen mejor diferencia de gol.

En la próxima fecha, Chile se medirá ante Bolivia desde las 17:00 horas de este domingo 17 de julio, para que más tarde, Colombia deba verse las caras ante Ecuador, aquello desde las 20:00 horas, ambos encuentros en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Cupos para torneos internacionales

Copa del Mundo 2023 | Campeón, subcampeón y tercer puesto

| Campeón, subcampeón y tercer puesto Repechaje Copa del Mundo | Cuarta y quinto puesto

| Cuarta y quinto puesto Juegos Olímpicos 2024 | Campeón y subcampeón

| Campeón y subcampeón Panamericanos 2023 | Tercer, cuarto y quinto puesto*

*Chile ya se encuentra clasificado al ser anfitrión, por lo que en caso de que La Roja finalice su participación en la Copa América Femenina en alguna posición clasificatoria a los Juegos Panamericanos, cederá su cupo al equipo ubicado inmediatamente después en la tabla final del torneo.