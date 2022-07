“Deben tener compromiso”: La advertencia de Christiane Endler ante la profesionalización del fútbol femenino en Chile

Durante la charla con ADN Deportes, Christiane Endler valoró los progresos en el fútbol femenino de Sudamérica respecto a la última edición de la Copa América Femenina, disputada en nuestro país.

“El crecimiento ha sido increíble en los últimos cuatro años, hubo mucha expectativa también en Chile. Ahí se empezó a conocer más del fútbol femenino, saber quienes eran y una exposición más grande. Eso ayudó mucho y que ahora haya premios económicos por parte de Conmebol hace que también marcas se interesen. En el fútbol femenino hay más tiempo efectivo de juego que en el masculino“, destacó la portera del Olympique Lyon, que tuvo palabras para un hito importante del fútbol femenino.

Christiane Endler destacó el hecho de la profesionalización para que las jugadoras tengan mejores condiciones de trabajo, pero planteó a la vez una advertencia.”Me parece increible que la liga sea profesional, pero ahora las jugadoras tienen que tener el compromiso de comportarse profesionalmente, 24/7, como una deportista. Eso es muchas veces lo que falta en nuestro fútbol, con muchas jugadoras que pelean por el profesionalismo pero cuando lo tienes debes comportarte como tal, en un estándar fuera de ser deportista”, expresó.

Tiane Endler y su evolución en el fútbol femenino

La portera de La Roja Femenina tuvo tiempo para establecer el cambio de paradigma que significa el crecimiento de la disciplina, configurando un escenario muy distinto al que ella misma vivió cuando empezó en el deporte.

“No teníamos referentes por aquel entonces. Hope Solo era la arquera que más destacaba, pero de chica veía más hombres. Me acuerdo de Oliver Kahn, que destacó mucho en un mundial, Nelson Tapia también por entonces. La forma de liderar y su forma de ser de Claudio Bravo me identifica mucho. En esa época no teníamos muchos referentes para seguir y hoy las niñas si lo tienen para pensar en dedicarse al fútbol femenino. Es posible hacer una carrera, lo hemos demostrado”, explicó la jugadora nacional, que planteó consejos para las mujeres que se abren paso en la disciplina.

“Cualquier cosa que tu hagas puede repercutir en el resultado final y uno tiene que saber que juegas con esa responsabilidad, que es algo que a mi me gusta, sentir esa presión. Los consejos que he recibido es que la única forma de lograr algo es siendo constante, trabajando muchísimo y comportándote como una profesional, siendo responsable independientemente de recibir un sueldo”, cerró la premio The Best a la mejor arquera del mundo.