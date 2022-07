Carla Guerrero no dramatiza por derrota ante Paraguay: “Tenemos que volver a comernos el mundo ante Ecuador. Todo depende de nosotras”

La defensora de la Selección Chilena femenina, Carla Guerrero, analizó lo que será el segundo partido del equipo ante Ecuador por la Copa América, después de la dura derrota en el debut por 3-2 ante Paraguay.

“Hay que sacar lo mejor que tuvimos en ese partido y mejorar muchas cosas para lo que viene. En el segundo tiempo el equipo estuvo durante todo el segundo tiempo en campo rival y no pudimos llevarnos un mejor resultado”, comenzó diciendo.

Sobre lo que le está faltando a la Roja, lanzó: “En otros partidos, se veía que Chile salía a comerse el mundo y creo que nos está faltando eso. Esperamos que contra Ecuador volvamos a comernos el mundo como lo suele hacer Chile”

“Nosotras pensamos en Ecuador, lo que se nos viene y esperamos poder sumar de a tres. Esto sigue dependiendo de nosotras, de nadie más“, agregó Guerrero.

En esa línea, analizó al siguiente adversario en al competición continental. “Ecuador es un gran rival. Ya los enfrentamos en fecha FIFA y tiene una delantera que es muy buena“, sostuvo.

Finalmente, la defensora cerró diciendo que “yo me siento bastante bien. Por algo estoy acá y me esforcé por muchos meses para lograrlo. Yo le pongo la pega difícil al entrenador y entreno como siempre lo he hecho. Siento que los 45 minutos que entré yo le di empuje y ánimo al equipo. Me siento muy tranquilo con el duelo que jugué ante Paraguay“.