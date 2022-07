Se frotan las manos: Pablo Solari se transformó en la séptima mejor venta de Colo Colo al extranjero

Finalmente los caminos de Pablo Solari y Colo Colo tomarán vías distintas. El “Pibe” será nuevo refuerzo de River Plate de Argentina y si bien en lo deportivo significa un duro golpe para Gustavo Quinteros, en ByN se frotan las manos.

Esto porque el delantero argentino, que llegó proveniente de Talleres, se irá al cuadro “millonario” a cambio de US$ 5 millones, transformándose así en una de las mejores ventas que ha realizado Colo Colo en los últimos años.

Según lo revelado en redes sociales, Pablo Solari se transformó en la séptima mejor venta de Colo Colo en una lista que es encabezada por Matías Fernández que fue vendido al Villarreal de España por US$ 8,8 millones.

El podio lo cierra Claudio Maldonado que se fue al Sao Paulo de Brasil por US$ 8,6 millones, y Lucas Barrios al Borussia Dortmund de Alemania por US$ 5,5 millones de la moneda norteamericana.

Arturo Vidal (Bayer Leverkusen), Carlos Muñoz (Baniyas), y Humberto Suazo (Monterrey) son las otras ventas millonarias que tienen los albos a las cuales, se sumó Pablo Solari que partirá al River Plate de Marcelo Gallardo.

3️⃣ Lucas Barrios: US 6M a Dortmund🇩🇪

4️⃣ Arturo Vidal: US 5.5M a Leverkusen🇩🇪

5️⃣ Carlos Muñoz: US 5M a Baniyas🇦🇪

6️⃣ Humberto Suazo: US 5M a Monterrey🇲🇽

7️⃣ Pablo Solari: US4.5M a River🇦🇷

— Diego〽️ (@DiegoConstanzo) July 12, 2022