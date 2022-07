Bastián Tapia sueña en grande: “Me gustaría jugar en Argentina y en Europa me gusta la liga italiana”

Bastián Tapia, zaguero de U. de Chile, se refirió al buen rendimiento personal que vive esta temporada y proyectó el futuro de su carrera fuera del fútbol chileno.

En conversación con LUN, el joven defesa comentó la regularidad que tiene en la U y aseguró “es algo que siempre quise. Ahora que lo estoy logrando no puedo equivocarme. Equivocarme en la cancha es normal, pero no puedo equivocarme fuera de ella, tomar malas decisiones. Tengo que ser responsable, consciente del presente que estoy viviendo”.

El jugador de 19 años sueña en grande y quiere dar el gran salto una vez que sume la experiencia necesaria en Chile. “Primero hay que consolidarse acá y para eso estoy enfocado. Y después me gustaría jugar en Argentina. Allá no hay equipo chico y su liga es muy intensa. Y en Europa me gusta la liga italiana, siempre he dicho que los mejores centrales están allá”, indicó.

En cuanto a sus referentes, Bastián Tapia afirmó que “tengo varios. Virgil van Dijk, Sergio Ramos me gusta, tiene presencia, calidad, te pica un penal, ganador total, cuando tiene que pegar, pega, y cuando tiene que jugar, lo hace”.

Bastián Tapia quiere gritar campeón

De cara a sus objetivos para esta temporada, el futbolista de U. de Chile agregó que “quiero cosas grandes, pero el presente no acompaña mucho y nos toca remar de atrás. Nos queda la Copa Chile y me proyecto en poder ganarla, pero hay que llevarlo a la cancha”.

“Ojalá escalar en la tabla y sumar los puntos que podamos. En la U tenemos todo, pero se nos han hecho las cosas difíciles. Confiamos en que lo podamos sacar adelante”, complementó el zaguero azul.