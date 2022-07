Leandro Benegas completó su peor semana desde su llegada a Independiente. Tras la derrota 3-1 frente a Platense por la sexta jornada de la Liga Profesional de Argentina, el delantero encaró a barristas del Rojo y debió ser contenido por sus compañeros de equipo.

“Me equivoqué por completo con la reacción que tuve. Me dejé llevar por la impotencia de no haber logrado el resultado que queríamos. Ojalá que puedan aceptar las disculpas”, manifestó el atacante tras lo sucedido.

Sin embargo, la derrota y el altercado no fueron los únicos puntos bajos de la jornada de Leandro Benegas. En ese mismo encuentro, el futbolista de 33 años sufrió un desgarro en el recto anterior del muslo derecho y quedó descartado para el Clásico de Avellaneda ante Racing, por la séptima fecha del torneo.

El equipo del exjugador de la Universidad de Chile marcha actualmente en el la décimonovena posición de la tabla, de un total de 28 clubes, con dos triunfos, un empate y tres derrotas.

En tanto, el cuadro de Eugenio Mena y Gabriel Arias, quien aún no retorna a las canchas, se ubica en el sexto puesto, con tres victorias, una igualdad y dos caídas.

El duelo entre Independiente y Racing se jugará en el Cilindro de Avellaneda, la casa de la Academia, este domingo 10 de julio desde las 14:30 horas de Chile.