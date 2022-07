El defensa de la Universidad de Chile, Bastián Tapia, conversó con el sitio web del club donde reconoció la particular situación que vive a días de haber anotado el agónico gol con el que los azules derrotaron a Unión La Calera.

“Lo hablaba con mi familia, no me acuerdo del gol. Fue un momento de euforia, mi primer gol, algo soñado y para ganar con uno menos. Me acuerdo súper poco, sólo cuando cabeceo y la pelota entra, empecé a correr no más. Como no estoy acostumbrado, no sabía cómo celebrarlo. Agradecido del momento que viví dentro de la cancha. Le pegué hasta a Dario Osorio, se dio justito”, comentó entre risas.

Además, Bastián Tapia proyectó con bastante prudencia el próximo duelo de la U de Chile, donde visitarán el domingo a Deportes Antofagasta, cuadro que marcha último en el Campeonato Nacional.

“No vienen bien, pero acá no estamos en posición de juzgar a ningún rival. Estarán de local, se harán respetar y tienen buenos jugadores. Sabemos que será un partido súper complicado, pero estamos con la disposición y ganas de buscar los tres puntos“, comentó el formado en la cantera universitaria laica.

Oye, y el domingo enfrentamos a Antofagasta en el Calvo y Bascuñán desde las 15:00 horas, ¿Cómo analizan al equipo “Puma”? 👀 pic.twitter.com/TcR35A6lvN — Universidad de Chile (@udechile) July 7, 2022

Además, el canterano azul valoró el aporte que puede dar a la defensa Nery Domínguez, que ya está integrado al plantel y con los permisos correspondientes en cuanto al transfer para su eventual citación de cara al choque contra los “pumas”.

“Nos suma bastante, tiene la voz necesaria para aportarnos en ciertas circunstancias dentro de la cancha donde, por nuestra juventud, cometemos pequeños errores. Sabemos nuestras debilidades, debemos afiatarnos. Quiero poner mis ganas y él su experiencia, estamos seguros que va a ser un aporte“, cerró Bastián Tapia.