Cristóbal Campos apoya el proceso de Diego López en la U: “No se ha dado respaldo a los técnicos y tenemos que sostenerlo para lograr resultados”

Cristóbal Campos analizó en conferencia de prensa este miércoles su presente ahora como portero titular de la Universidad de Chile pese a que a comienzos de año estuvo cerca de no firmar la renovación de su contrato.

“Me ha servido para madurar, es parte del camino que tengo que vivir y que me hará crecer para lo que viene. Mi realidad es mi fortaleza, espero sacar lo mejor de lo que he pasado para atrás”, comentó el jugador de 22 años, que asume lo complejo que ha sido por momentos su personalidad en el club azul.

“Uno a veces tiene que asumir las consecuencias de tener un carácter fuerte, ha sido parte de mi desempeño y en lo futbolístico me ha ayudado mucho. Fuera de la cancha he ido paso a paso para madurar y transmitir mi personalidad a los compañeros, eso te lo da el tiempo. Estoy centrado en lo que tengo que hacer”, explicó Cristóbal Campos, que entregó su respaldo a la labor de Diego López en la banca de la U de Chile.

Todo pensando en los objetivos que debe tener el club, hoy más cerca de la lucha en la parte baja que por el título del Campeonato Nacional. “Uno aspira siempre a conseguir todo, pero hoy tenemos que tener los pies sobre la tierra, reconocer nuestra realidad. A corto plazo, aspiro a ganar a Antofagasta y seguir trabajando en la misma idea, no podemos perder el foco de eso. No hemos tenido continuidad de técnicos, encuentro que no se les ha dado tanto respaldo, y tenemos que sostenerlo para lograr resultados, como quiere el hincha de la U. Creo que con Diego López se nos van a dar esos resultados a través del trabajo“, recalcó.

Cristóbal Campos y los referentes de la U de Chile

Considerando que en las últimas décadas pocos jugadores han ocupado la portería del club, “Campitos” se tiene fe en consolidarse como titular. “Han pasado grandes arqueros por acá, la vara está muy alta por los referentes, que han sido grandes ídolos del club. Independiente de lo que ha pasado y no tener continuidad antes, en mis planes está cumplir muchos años acá”, sostuvo junto con evidenciar su cercanía con Johnny Herrera, que abogó por él como su reemplazante en el arco azul.

“Con Johnny no hay comparación, dejó la vara muy alta y es una motivación todos los días haber compartido para algún día llegar a ser como él. Me inculcó el amor por el club, que todos los días te envíe buenos comentarios te ayuda a ser mejor cada día”, remarcó, junto con evitar polémicas en torno a la salida de quien ocupaba su lugar este año en el equipo, Hernán Galíndez.

“Siempre fue una relación sana, fuera de la cancha, entrenando y en los partidos. Tenía mucha experiencia que la transmitió a los compañeros, siempre es bueno aprender de quienes llegan al club. Le deseo lo mejor a él y su familia en lo que venga por delante“, cerró el formado en las divisiones menores de la Universidad de Chile.