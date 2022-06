Tras el empate ante General Velásquez, el técnico de la U de Chile, Diego López, salió a afrontar el problema que se le presenta ante la ausencia de Hernán Galíndez y que ha llevado a Cristóbal Campos a ser titular en la llave de Copa Chile.

De hecho, le entregó todo su respaldo al portero de la cantera azul. “Es un arquero que me gusta mucho. Su desempeño es bueno, me da seguridad y confianza. Galíndez no está entrenando con nosotros y el arquero que tengo hoy es él (Campos)”, expuso el DT de Universidad de Chile, recalcando que no ha pensado en usar el tercer cupo en el mercado de fichajes del club en un arquero.

“Lo voy a hablar con el director deportivo. Me hice una idea y se la voy a compartir a él. No es por traer por traer, hay que traer para mejorar”, remarcó Diego López.

Las cifras que respaldan a Cristóbal Campos en la U de Chile

No sólo destaca el hecho de que el equipo no perdió con el jugador de 22 años en portería desde la llegada del entrenador charrúa, sino que la tendencia se extiende más allá en el arco azul.

Según consignó AS Chile, el futbolista ha completado 13 partidos en el club, 10 de éstos como titulares, y de los cuales sólo perdió uno: el de su debut, cuando debió sustituir de emergencia a Fernando de Paul en la caída 2-0 ante Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores.

De ahí en más, Cristóbal Campos suma 12 partidos consecutivos sin saber de derrotas jugando por el club, con ocho victorias y cuatro empates: un rendimiento de 72%. Además, destaca el hecho de que ha recibido menos de un gol por partido en la U de Chile: ha sido batido 12 veces en 13 encuentros.