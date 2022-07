Luego de arribar la semana pasada a nuestro país, superar los exámenes médicos y hasta observar ya a sus compañeros en cancha ante La Calera, Nery Domínguez fue presentado este martes oficialmente como nuevo jugador de Universidad de Chile.

“El interés que mostró el club por mí me hizo tomar la decisión. Es un club gigante, espero aprovechar esta oportunidad. Espero integrarme lo más rapido posible y conocer lo que quiere el cuerpo técnico, aportar lo mío desde donde me toque para que grupalmente podamos conseguir cosas importantes“, aseguró el ex Racing Club, quien quiso bajar las expectativas en torno a su aporte a la U de Chile.

“No soy el salvador, vengo a sumar y aportar lo mío. No me considero algo así, soy un jugador que viene a sumar y ayudar a los chicos. Veo que hay un plantel muy joven que necesita ayuda de los jugadores con más recorrido, tengo que también seguir creciendo para lograr lo mejor del equipo“, explicó Nery Domínguez, que confía en que su trayectoria le permita superar la presión por resultados que hay en la U.

“Vengo de clubes importantes en Argentina, donde se sufre mucha presión y las exigencias son al máximo, como acá. Estoy tranquilo, tratando de dar lo mejor. Hay que comprometerse al 100% para estar a la altura de este club”, apuntó el defensa de 32 años.

Nery Domínguez y su integración a la U de Chile

El ex Racing Club confía en estar prontamente a disposición, aunque su actividad con los jugadores del equipo ha sido nula hasta ahora. “No hay tiempo, estoy listo para jugar, hoy tendré mi primer entrenamiento en cancha. Espero aportar lo mío y las expectativas son dar lo mejor en beneficio del equipo”, explicó.

Además, valoró las recomendaciones de ex azules con los que compartió en la “Academia”, como Marcelo Díaz y Eugenio Mena, aunque no quiso entrar en el juego de que ambos puedan volver a ser sus compañeros de camarín

“Me hablaron muy bien del club y no se equivocaron. No depende de mí si serán compañeros o no en el futuro, pero son jugadores de jerarquía, me encantaría pero no depende de mi”, sentenció el argentino.