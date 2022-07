Nery Domínguez en su arribo a la U: “Estamos en una institución muy grande y prestigiosa”

Tras la dramática victoria del pasado sábado ante Unión La Calera, en la Universidad de Chile se trabaja con tranquilidad pensando en la jornada 17, instancia donde Nery Domínguez podría debutar vestido con los colores de la U.

El volante trasandino de 34 años dejó Racing Club de Avellaneda hace algunas semanas, y estampó su firma en el Centro Deportivo Azul (CDA) y así transformarse en alternativa para el cuerpo técnico azul dirigido por Diego López.

En ello, este lunes las redes sociales del conjunto universitario mostró las primeras horas del jugador trasandino en el CDA, donde esgrimió que: “estoy abierto a cualquier posibilidad. Trataremos de sumar. Si me necesitan en la defensa, lo haré con gusto”, indicó.

“Y si también está la posibilidad de estar en el mediocampo, donde he jugado casi toda mi vida, pero últimamente lo estaba haciendo en la defensa, por lo que no habrá problemas por eso”, complementó el ex jugador de la “academia”.

Sobre su arribo a La Cisterna, Nery Domínguez vestido ya con los colores de la U, aseguró que: “me gustó el equipo, se ve que hay un buen trabajo. Si bien es un cuerpo técnico que llegó hace poco, tratan de jugar por abajo, de ser un equipo dinámico, de presionar arriba, tratando de generar situaciones, está bueno. Y yo trataré de adaptarme rápido a la idea, a la forma de jugar y a mis compañeros dentro del campo”, sostuvo.

Insistió en que: “es un desafío muy lindo, que quiero aprovechar. Trato de dar lo mejor y cada desafío que tenga en lo personal, va a venir de la mano de lo grupal, así que ojalá podamos conseguir cosas importantes”, comentó

Agregó además el rol que jugaron Eugenio Mena y Marcelo Díaz en su fichaje por la U: “tuve compañeros chilenos, que jugaron en este club, y me hablaron maravillas. Y cuando uno está con la posibilidad y que te hablen tan bien, te da ese empujoncito para tomar la decisión”, aseveró respecto a los comentarios que recibió por parte de sus ex compañeros en Racing Club.

Cerró con que: “desde que surgió la posibilidad, me gustó el desafío. Es algo que me motiva. Tengo la mayor expectativa y quiero apuntar siempre a lo mejor. Estamos en una institución muy grande y prestigiosa y debemos ir por ese camino”, finalizó Nery Domínguez.