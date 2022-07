Marcelo Zunino y estado de salud de Clavito Godoy: “Está complicado, pero él siempre tiene la fortaleza para salir adelante”

Marcelo Zunino habló este lunes con Los Tenores de ADN Deportes respecto al estado de salud de Hernán “Clavito” Godoy, quien se encuentra en tratamiento por una afección.

Al respecto, comenzó diciendo que “Hace dos semanas atrás hablé con Clavito y estaba complicado por una herida que él tiene en el gemelo, en la pantorrilla. Estaba con cuidados intensivos y médicos que lo estaban ayudando”.

En esa línea, añadió: “Está en un estado complicado, pero él siempre tiene la fortaleza para salir adelante“.

Tras ello, solicitó ayuda para el entrenador. “El Colegio de Entrenadores debería actuar rápidamente junto con el Sindicato. Debemos organizarnos todos para poder ayudar. Si hay un esfuerzo, una constancia, un reconocimiento, deberíamos unirnos todos en post de eso, de ayudar a las grandes glorias”, indicó.

Respecto a qué le comentó Clavito Godoy sobre el apoyo recibido y el beneficio que se hizo, Zunino manifestó que “él no opina mucho de que lo quieren ayudar, él tiene una gran familia y se siente conformado con eso. Es un tema que él no expresa profundamente, pero obviamente necesita que le tendamos una mano“.

Finalmente, cerró diciendo: “El camino hoy en día es que los jugadores y exjugadores ayuden, ya que no existe otro mecanismo que lo haga. No hay un fondo común solidario, no hay nada para los mismos exjugadores de fútbol”.