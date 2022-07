FIFA confirma uso de inteligencia artificial para detectar más rápido los offsides en el Mundial de Qatar

FIFA anunció este viernes una nueva medida que revolucionará el fútbol. Se usará inteligencia artificial y tecnología semiautomatizada para detectar más rápido los offsides en cada partido del Mundial de Qatar 2022.

Para aquello, el balón llevará en su interior un sensor que enviará un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de video, con lo cual, se logrará revisar con absoluta precisión el momento exacto en que un futbolista golpea la pelota en el contexto de una jugada en fuera de juego.

Esta moderna implementación está acompañada de 12 cámaras que estarán instaladas bajo la cubierta de cada estadio para registrar los movimientos del balón, además de 29 puntos de datos de cada jugador que se tomarán 50 veces por segundo.

Esta medida busca que se tomen decisiones mucho más rápidas y acertadas en pocos segundos, por eso es que el equipo arbitral en la sala de video tendrá esta ayuda para revisar el momento en el que sale la pelota y la línea de fuera de juego también creada automáticamente.

“En la FIFA nos sentimos muy orgullosos de este trabajo y esperamos con ilusión que en la Copa Mundial de 2022 el mundo compruebe las ventajas que aporta esta tecnología”, señaló Gianni Infantino, presidente del órgano rector del fútbol mundial.

Semi-automated offside technology to be used at FIFA World Cup 2022™. System provides an automated offside alert to the video match officials team. 3D animation improves communication to in-stadium fans and television viewers.

