La advertencia de Diego Valencia en la UC: “Sabemos que estamos lejos de nuestro techo”

El delantero de la UC, Diego Valencia, anticipó el duelo en el que el próximo jueves enfrentarán en San Carlos de Apoquindo a Inter de Porto Alegre por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Queremos competir. Estamos en Copa Sudamericana con enormes equipos a nivel continental y queremos ser competitivos. Estamos enfocados en el duelo de ida primero, afrontando de mejor manera la llave y el mayor objetivo es seguir avanzando”, apuntó el delantero, quien reconoció lo bien que se sintió jugando de “9” ante Unión San Felipe por Copa Chile.

“El lugar donde más cómodo me siento es de centrodelantero. He jugado de extremo porque así me lo piden, pero soy consciente que jugando de 9 sé que voy a sacar más rendimiento. Esa oportunidad ante San Felipe quise aprovecharlo al máximo y se disfrutó”, apuntó Diego Valencia, que profundizó en torno al nivel de la UC.

“El equipo vio un crecimiento, que es lo que buscábamos en estos días de entrenamiento, agarrando el ritmo e intensidad que quiere el profe. Sabemos que estamos lejos de nuestro techo, tanto en lo personal como a nivel grupal. Debemos aumentar nuestro nivel de juego”, explicó el “Pollo”.

Diego Valencia y el mercado de fichajes de la UC

El delantero valoró la incorporación de Mauricio Isla al plantel. “Es un tremendo jugador, eso todos lo sabemos, pero también es una gran persona. Me ayudó mucho a entrar en confianza cuando estuve en la selección. Viene a aportar muchísimo a este equipo y en el contacto con los más jóvenes, nos va a enseñar mucho. Hará crecer a los jugadores competitivos que ya tenemos, será de gran ayuda para el equipo y para él también“, expuso.

Además, no quiso profundizar en torno a las opciones de que Matías Dituro pueda seguir en Universidad Católica. “Me llevo muy bien con él, estoy feliz que esté aquí. No sé cuáles serán sus objetivos, es una pregunta para otras personas, pero como equipo estamos contentos que esté con nosotros. Ojalá sea por más tiempo, pero hay que desearle lo mejor para él y que tome la mejor decisión para él“, cerró en conferencia de prensa.