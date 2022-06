El controversial futbolista Gareth Bale tiene definido dónde continuará su carrera. El galés, que viene de clasificar con su selección al Mundial de Qatar, se convertirá en la nueva incorporación de Los Angeles FC de la MLS.

El futbolista de 32 años finaliza su contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio, pero ya se despidió de la Casa Blanca y se prepara para sumarse a las estrellas que han desembarcado en el fútbol estadounidense.

Según reportó Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, Bale llegó a un acuerdo con el equipo californiano hasta el término de la temporada 2023, con la opción de extender su contrato.

Gareth Bale joins Los Angeles FC on a free transfer, here we go! Follows @tombogert scoop – it’s confirmed, Bale leaves European football to try new MLS experience. Agreement in place. 🚨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇺🇸 #LAFC

Contract will be valid until June 2023 – as Bale follows Chiellini at LAFC. pic.twitter.com/C47AJGpCtm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022