El italiano Giorgio Chiellini ya tendría definido dónde continuará su carrera. El defensa, a sus 37 años, vivirá la primera experiencia fuera de su país y jugará en el fútbol de la MLS.

Tras finalizar la temporada con la Juventus, el experimentado zaguero decidió darle espacio a las nuevas generaciones y anunció su salida de la “Vecchia Signora” tras 17 años.

“Doy paso a los más jóvenes, ya que el año que viene no estaré. Me despido con alegría de este equipo, del que seré el mayor hincha, porque la Juve siempre estará conmigo”, manifestó el jugador en mayo de este año.

Ahora, el zaguero tendría todo acordado con un cuadro del fútbol estadounidense para la última etapa de su carrera. Según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, Chiellini ya habría firmado un contrato con Los Angeles FC.

Official, confirmed. Giorgio Chiellini signs with Los Angeles FC, deal now completed. New chapter in MLS for legendary Juventus captain. 🇺🇸🤝 #LAFC

Chiellini’s contract is already sealed. Here we go now confirmed. #MLS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022