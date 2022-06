Este viernes, las dirigencias del Arsenal y el Manchester City alcanzaron un acuerdo verbal por el traspaso de Gabriel Jesús. En el transcurso de la temporada pasada, la prensa europea aseguró que el delantero quería salir del equipo dirigido por Pep Guardiola debido a la falta de oportunidades, situación que se profundizó con la llegada de Erling Haaland.

Ahora, el brasileño está cerca de fichar por el cuadro londinense, pero los “Gunners” todavía deben cerrar las negociaciones con los representantes del futbolista.

Según reportó Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, el Arsenal llegó a un acuerdo con el City para comprar el pase de Gabriel Jesús por 45 millones de libras esterlinas, cerca de 55 millones de dólares. Esto, pese a que los ciudadanos pedían un monto superior a los 60 millones de la divisa estadounidense.

Arsenal and Manchester City have reached full verbal agreement today for Gabriel Jesus. Deal in place after new meeting – been told guaranteed fee is £45m. 🚨🇧🇷 #AFC

Arsenal are now working on personal terms with Gabriel’s camp – final step to get the deal completed very soon. pic.twitter.com/sNcy4TuTks

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022