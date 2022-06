Ben Brereton tiene nuevo DT: exjugador danés asume la banca del Blackburn Rovers hasta 2025

Ben Brereton tiene nuevo entrenador en Inglaterra. Este martes, el Blackburn Rovers anunció oficialmente que el danés Jon Dahl Tomasson asume la banca del primer equipo hasta junio del 2025.

El exjugador de 45 años llega al cuadro inglés proveniente del Malmö, club en el cual salió campeón de la liga y la copa de Suecia.

En su carrera de futbolista, desempeñándose como delantero, Jon Dahl Tomasson vistió las camisetas de tradicionales equipos europeos como Newcastle United, Feyenoord, AC Milan, Stuttgart y Villarreal.

En su arribo al Blackburn, el nuevo entrenador señaló que “tenemos un equipo joven aquí. Ls propietarios tienen una visión clara, que es desarrollar jugadores y convertirnos en un club sostenible de la Premier League con el tiempo”.

“Crecí viendo fútbol inglés, así que sé todo sobre la pasión por el fútbol aquí y lo especiales que son los fanáticos del fútbol en Inglaterra, por lo que es genial venir a un club tan grande como el Blackburn Rovers”, agregó el danés.

De esta manera, Jon Dahl Tomasson asume el desafío y buscará el anhelado ascenso a la Premier League con la escuadra de Ben Brereton, elenco que durante la temporada pasada tuvo una irregular campaña terminando en el octavo puesto de la Championship.

