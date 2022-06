Luis Advíncula anunció su renuncia a la selección peruana tras la eliminación frente a Australia

Este lunes por la tarde en Sudamérica, la Copa del Mundo de Qatar 2022 recibió a su penúltimo clasificado luego de que Australia venciera a Perú desde los penales y así definieran al país que dirá presente en el Grupo D del Mundial.

Tras un intenso partido en el Al Rayyan Stadium de Doha, Qatar, oceánicos y sudamericanos se fueron al alargue sin poder desnivelar el marcador, situación que también se repitió en la media hora adicional.

Ya luego desde el punto penal, el portero de Australia, Andrew Redmayne se transformó en figura del encuentro al tapar el penal definitivo frente a Alex Valera. Sin embargo, el declive incaico comenzó antes.

Esto cuando Luis Advíncula mandó su disparo al palo. Fue el momento en que los oceánicos igualaron el marcador en los penales, para que luego terminaran perdiendo ante Australia que dirá presente en Qatar 2022.

Es por ello que el lateral peruano de Boca Juniors no soportó la presión y terminó renunciando a la selección de su país: “primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. ¡Soy el único responsable de esta debacle! y no me alcanzará la vida para pedir disculpas“, esgrimió en sus redes sociales.

“Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, insistió el moreno lateral de los peruanos.

La renuncia de Luis Advíncula a la selección peruana