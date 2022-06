Gabriel Suazo: “Nos dolió mucho quedar fuera de la Libertadores, pero ahora queremos ganar la Copa Sudamericana”

El capitán y volante de Colo Colo, Gabriel Suazo, habló con ESPN Chile sobre el presente del Cacique, cuadro que marcha puntero en el Campeonato Nacional, aunque viene de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Consultado sobre qué le sucedió a los albos para no clasificar, indicó que “No sé si fue un baja de rendimiento. Con Alianza hicimos un tremendo partido, pero no pudimos ganar. Contra River perdimos 4-0, aunque en el primer tiempo todo fue sumamente parejo, pudo haber sido para ambos, ya que perdimos dos o tres ocasiones de gol. Estos equipos así no te perdonan, si te equivocas en solo un pase, en una salida y te terminan marcando”.

Tras ello, Suazo hizo una autocrítica y aseguró que en el plantel seguirán luchando por alcanzar un nuevo trofeo para el club a nivel sudamericano.

“Los resultados manchan todo lo bueno que hemos realizado. No cumplimos un objetivo, el cual era clasificar a los octavos de Copa Libertadores”, sostuvo.

Finalmente, cerró diciendo que el hecho de no avanzar de fase “nos dolió mucho, porque fue un fracaso y lo decimos con todas sus letras. Ahora lucharemos por la Sudamericana, que es un copa que la institución no tiene y queremos ganarla“.