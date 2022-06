Florentino Pérez tras el frustrado fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid: “El de ahora no es el que yo quería traer”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habló sobre el frustrado fichaje del francés Kylian Mbappé, quien estuvo muy cerca de incorporarse al último campeón de la Champions League, pero finalmente optó por permanecer en el PSG.

En conversación con El Chiringuito, comenzó diciendo que “su sueño era jugar en el Real Madrid, quisimos hacerlo el pasado agosto y no le dejaron salir, el siguió diciendo que quería jugar en el Madrid y como 15 días antes cambió la situación. Por un lado por una presión política y por otro lado económica. Sintió un bloqueo y debió salir por lo que más fácil vio para desbloquear. A nosotros nos transmitían que cambió. Si es que además no hay que darle más vueltas”.

Hace pocos días, el ariete galo se negó a realizar un acto de patrocinio junto a su selección, situación que fue criticada por Florentino.

“Él no quiso hacer un acto de patrocinio conjunto, a mí me chocó, el fútbol es un deporte colectivo, no hay nadie que pueda ser distinto. Y una serie de cosas, que le había ofrecido ser el líder de la gestión del club… Y dijimos: ‘Este no es el Mbappé que yo quería traer, es otro, que ha debido cambiar de sueño“, lanzó.

Finalmente, el timonel merengue cerró diciendo que “este Mbappé no es mi Mbappé, que se niega a hacer un acto publicitario con su selección (…) yo eso no lo quiero. Ha podido ser un lapsus pero creo que le han confundido. No hay nadie en el Real Madrid por encima del club. Es un gran futbolista, puede ganar más que otros pero es un deporte colectivo y tenemos unos valores y unos principios que no los podemos cambiar”.