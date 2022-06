Cavani o De Jong podrían ser compañero de tres chilenos en México

El mercado de fichajes en México varias veces ha sorprendido con contrataciones de grandes jugadores que llegan a la Liga MX desde la élite de Europa. Ahora, el Toluca quiere dar el gran golpe y para reforzar su delantera tiene a dos nombres: Edinson Cavani y Luuk De Jong.

Según consignó el italiano Fabrizio Romano, periodista experto en el mercado de pases, los “Diablos Rojos” están interesados en contar con los servicios del goleador uruguayo, quien está sin club tras su salida del Manchester United.

Sin embargo, el cuadro mexicano está más cerca de la otra opción que manejan, De Jong. El club azteca tiene conversaciones avanzadas con el Sevilla, equipo que es dueño del pase del atacante neerlandés, quien está en el Barcelona en calidad de préstamo.

De esta manera, el Toluca podría traer desde Europa a un refuerzo estrella para potenciar su plantel en donde figuras tres jugadores chilenos: Jean Meneses, Claudio Baeza y Valber Huerta.

En la temporada pasada del fútbol europeo, Edinson Cavani jugó 15 partidos y marcó 2 goles por Manchester United en la Premier League, mientras que Luuk De Jong disputó 21 encuentros y anotó 6 goles con Barcelona en LaLiga.

Talks ongoing between Toluca and Sevilla for Luuk de Jong. Negotiations already opened as mentioned by @butacondelgarci, waiting to reach full agreement. 🇳🇱🇲🇽 #transfers

Edinson Cavani wants European football as priority, despite interest from Toluca.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2022