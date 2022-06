En Doha, Qatar -lugar del próximo mundial- se celebró la asamblea general anual de la International Football Association Board (IFAB), en donde las máximas autoridades del fútbol dan a conocer la actualización de The Laws of The Game, el reglamento que ordena el fútbol a partir de esta temporada.

Así, a partir del 1 de julio de 2022, se ratificó como permanente la posibilidad de hacer cinco cambios dentro de los 90 minutos, con tres ventanas posibles por cada equipo. Esto se instaló debido a la pandemia, pero por “el fuerte apoyo de la comunidad del fútbol” se establece indefinidamente.

Además, el máximo de suplentes que puede tener un equipo pasará de 12 a 15, dependiendo eso sí de lo que establezca el organizador de la competencia (en Chile son máximo siete suplentes por equipo). Esto significa que en la Copa del Mundo de 2022 los seleccionados podrán nominar 26 jugadores en vez de 23 como en las últimas ediciones.

En la instancia participaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidente del comité de árbitros, Pierluigi Colina; además de los presidentes de las federaciones de las islas británicas.

Respecto a la posibilidad de agregar sustituciones adicionales o temporales en caso de conmociones cerebrales, se extenderán las pruebas hasta agosto de 2023 para determinar si aplicar la norma.

La instancia expresó su preocupación por el respeto a los árbitros de forma global, por lo que se estableció la posibilidad de poner cámaras corporales a los jueces para determinar sanciones a jugadores.

También se comunicó la posibilidad de establecer sistemas semiautomatizados para los offsides, que eviten la aplicación totalmente manual de las líneas de fuera de juego en el software. “También se está considerando una solución de soporte de video para una posible prueba”, añade la IFAB.

Y otra posible aplicación -a determinar con supervisión de la FIFA y la IFAB- es la de que los árbitros expliquen a los jugadores ciertas decisiones arbitrales y se haga un cálculo más ajustado del tiempo agregado.