Exportero de Colo Colo criticó a la dirigencia alba: “Increíble que Eduardo Villanueva vaya a La Roja y se hable de traer otro arquero”

Colo Colo continúa realizando su intertermporada en Argentina, mientras la dirigencia del club define al arquero que llegará como refuerzo ante la lesión de Brayan Cortés. Sin embargo, hay un formado en el “Cacique” pide oportunidades para los porteros canteranos.

Se trata del meta Álvaro Salazar, quien estuvo en el plantel albo desde las juveniles hasta 2017, expresó su disgusto por la decisión de Colo Colo en contratar a otro guardameta y le dio su apoyo a Eduardo Villanueva, seleccionado sub 20 de La Roja.

“Tener un arquero seleccionado y que se hable de traer otro arquero por la lesión de Brayan Cortés creo que es injusto. Si no se dan las posibilidades por estos accidentes, ¿cuándo será? Son arqueros que están acostumbrados a la presión y no tendrían problemas en asumir el arco, pero si no se la juegan por ello va a ser complicado”, indicó Salazar en diálogo con Deportes13.

“Increíble que Eduardo Villanueva vaya a La Roja y se hable de traer un arquero por la lesión de Cortés. Habla mal del arco de Colo Colo”, aseguró el actual guardameta de Audax Italiano.

En esta línea, el meta chileno lamentó las pocas oportunidades para los porteros canteranos del “Cacique”. “Van a tener que salir a préstamo y darse la vuelta larga como lo han tenido que hacer Raúl Olivares, Ignacio González o yo, y así un montón”, afirmó.

Además, Álvaro Salazar se refirió a su paso por el cuadro albo. “Siempre me quedó la espina clavada de que nunca tuve estos siete partidos que ahora llevo en Audax Italiano. Si hubiese tenido siete o diez partidos, hubiera tenido una evaluación clara de si estaba o no para ser arquero de Colo Colo. No tuve un voto de confianza por parte de algún técnico”, complementó.