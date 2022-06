El delantero de Santiago Wanderers, Carlos Muñoz, habló durante este lunes con Los Tenores de ADN, donde analizó a la nueva Roja de Eduardo Berizzo, quien llegó al equipo de todos en reemplazo de Martín Lasarte.

Consultado sobre cómo vivió la derrota por 2-0 ante Corea del Sur, sostuvo que “el partido lo pude ver a ratos, sobre todo los minutos finales. Chile tuvo ocasiones claras, aunque vi un equipo muy intenso. Es de esperar que las ideas se puedan ir plasmando en estos dos amistosos que quedan”.

Respecto a su opinión de Berizzo, no escatimó en elogios. “Muchos compañeros que han trabajado con Berizzo me han hablado muy bien de él, al igual que en O’Higgins, con muy buenas referencias. Dicen que es tipo muy trabajador, aparte conoce el medio, ha estado inmerso en lo que es el fútbol nacional y siempre va a buscar lo mejor para la Selección“.

En esa línea, añadió que “Era el nombre más idóneo para la Selección. Esperemos que le vaya muy bien, con mucha gente joven, que haya recambio y que se cumplan los desafíos de ahora en adelante”.

Consultado sobre las nuevas armas ofensivas de la Roja, Muñoz lanzó: “Brereton es el llamado a ser el recambio natural en la selección, en lo que es la delantera. Creo que en nuestro fútbol es donde tenemos que mirar también, en los jóvenes que vienen jugando en Primera División, lógicamente acompañados de los consagrados”.

Sobre por qué aparece un futbolista como Ben con 21 años y no se ve lo mismo en los futbolistas que juegan en Chile respecto a la competitividad, sostuvo que “cuando un muchacho joven juega en Primera uno o dos partidos, ya sentimos que es el recambio. Apuramos mucho los procesos. Inmediatamente cuando vemos a alguien bueno lo queremos vender. No solo basta con tener 6 meses buenos, sino dos o tres temporadas. Hay que consolidarse primero, ya que acá somos responsables en cómo tratamos a los jóvenes. No podemos hacerles creer que con dos o tres partidos ya tocaron la gloria.”.