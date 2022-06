Gonzalo Jara: “Veo con tristeza el presente de la U. Es el equipo que me identifica, que me gusta”

Gonzalo Jara no lo pasa nada bien en Coquimbo Unido. El defensor “pirata” está luchando junto a su equipo por no volver a perder la categoría este 2022, al encontrarse en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones finalizada la primera rueda.

Mientras siguen los preparativos en el norte del país para enfrentarse a Deportes Melipilla por Copa Chile 2022, el defensor bicampeón de América con La Roja conversó con DirecTV Sports sobre su presente, y sus experiencias futbolísticas.

Lo primero fue hablar sobre la selección chilena y el caso Byron Castillo: “me parece que Chile no hizo las cosas bien direccionalmente y futbolísticamente para poder clasificar al Mundial. Las selecciones que están clasificadas se lo ganaron en cancha”, partió diciendo.

Sobre la llegada del nuevo DT de La Roja, Jara indicó que: “Eduardo Berizzo estuvo en procesos importantes en España, no solo la selección de Paraguay. Ahora enfrentará un proceso donde será difícil reemplazar a los históricos, pero me parece que jugadores tiene”, aseveró.

“Hay responsabilidad de los entrenadores, de la forma de juego, pero también de los jugadores. Hay que analizar cuántas veces se pudo repetir un once en la selección chilena en las eliminatorias, muchas veces el jugador no estaba bien”, insistió sobre la selección chilena.

Luego, vino el momento de hacer repasos por su carrera: “el delantero más difícil que me tocó marcar fue Drogba, tenía una tremenda calidad. Yo me fui a jugar de Colo Colo a Inglaterra, y el cambio fue muy fuerte, me quería devolver, la competencia era demasiado fuerte”.

“Me tocó enfrentar al mejor Messi, para mí el mejor del mundo, pero en la selección, cuando le ganamos las finales, se veía muy solitario, se veía que tenía una gran responsabilidad. Me parece que sentía que sus compañeros no iban a su ritmo”, complementó Gonzalo Jara.

En el cierre, tuvo palabras para el momento que atraviesa la Universidad de Chile: “veo con tristeza el presente de la U. Es el equipo que me identifica, es el equipo que me gusta. Es difícil verlo jugar ahora, la posición en la tabla de posiciones. Me molesta”, finalizó el defensor de Coquimbo Unido.