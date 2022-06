En España adelantaron que Matías Dituro podría seguir en LaLiga: es pretendido por el Villarreal

El mercado de pases en nuestro país se sigue moviendo y, coincidentemente, también sucede en Europa. Ahí, en España, aseguraron que finalmente Matías Dituro quizá no vuelva a la UC como estaba presupuestado.

Esto porque el ahora ex portero del Celta de Vigo podría seguir en la madre patria, pero ahora para defender los colores del Villarreal, equipo que está clasificado a la Conference League de la próxima temporada, según Marca.

Precisamente por ese desafío es que el ex conjunto de Manuel Pellegrini andaría detrás de las manos del ex UC: “el conjunto amarillo, que no ha renovado el contrato de Sergio Asenjo, tiene una plaza libre en la portería y Dituro es uno de los que está en la lista”, esgrimieron sobre la chance de que Matías Dituro continúe en LaLiga.

“Dituro, que arrancó la temporada como una de las grandes sensaciones de la Liga con varios penaltis detenidos, fue perdiendo fuelle en la segunda fase del campeonato, pero su rendimiento en términos generales ha sido notable“, complementaron en el citado medio.

Y pese a que diversas versiones de prensa aseguraron que Ariel Holan lo habría contactado para regresar a la UC, en España indicaron que Dituro: “quiere quedarse en la Liga y la opción del Villarreal le seduce. En La Cerámica compartiría posición con su compatriota Gero Rulli”, cerraron sobre la opción de que Matías Dituro siga en LaLiga.