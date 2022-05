Messi postula a Benzema al Balón de Oro y le responde a Lewandowski: “Que diga lo que quiera, no me interesa”

Lionel Messi, concentrado en Argentina para disputar la Finalissima contra Italia, se dio el tiempo de comentar los últimos temas que han ocurrido en el fútbol mundial, con Real Madrid como reciente campeón de la Champions League.

En diálogo con TyC Sports, la “Pulga” se refirió al título de los “merengues” y señaló que “no siempre gana el mejor. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions”.

Pese a sus impresión contra los madrileños, Messi llenó de elogios a Karim Benzema y lo postuló como ganador del Balón de Oro 2022. “Está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions. Fue fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, afirmó.

Además, el astro argentino respondió a Robert Lewandowski. Y es que cuando “Leo” ganó el Balón de Oro 2021, indicó que el polaco también merecía ganar el premio. Sin embargo, el artillero del Bayern Múnich reconoció que las palabras del trasandino fueron “vacías” y no “honestas”.

Al respecto, Lionel Messi contestó que “cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente, no comparto lo que dijo pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera, no me interesa”.