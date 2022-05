Ibrahimovic reveló la tortura que vivió para salir campeón con Milan: “Nunca había sufrido tanto”

Zlatan Ibrahimovic, a sus 40 años, se consagró nuevamente campeón de la Serie A con AC Milán, tal como lo hizo durante la temporada 2010/2011.

El astro sueco festejó con todo el título del cuadro “rossonero”, aún más por el difícil semestre que tuvo debido a sus constantes lesiones que lo privaron de participar más en los partidos de su equipo.

En el último tiempo, el delantero no lo ha pasado bien, así lo reconoció este jueves a través de sus redes sociales con un revelador relato.

“En los últimos 6 meses jugué sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla ha estado hinchada durante 6 meses. He entrenado con el equipo solo 10 veces en los últimos 6 meses. Me han puesto más de 20 inyecciones en 6 meses. He vaciado la rodilla una vez a la semana durante 6 meses. Analgésicos todos los días durante 6 meses. Casi no dormí en 6 meses debido al dolor”, afirmó “Ibra”.

Por todo lo que pasó con los problemas en su rodilla, el experimentado atacante aseguró que “nunca había sufrido tanto dentro y fuera del campo”.

Pese al calvario, Zlatan Ibrahimovic levantó cabeza y agregó que “yo convierto algo imposible en algo posible. En mi mente solo tenía un objetivo: convertir a mis compañeros y al entrenador en campeones, porque les hice una promesa. Hoy tengo un nuevo ligamento cruzado anterior y otro trofeo”.