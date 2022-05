Guarello destacó la “dignidad” de Colo Colo ante Fortaleza pero lamentó que “nunca estuvo cerca de ganar” 

Colo Colo tuvo una triste noche durante este miércoles en Copa Libertadores, ya que perdió ante Fortaleza y se quedó sin chances de avanzar a los octavos de final del certamen.

Tras el partido, el periodista de ADN Deportes, Juan Cristóbal Guarello, analizó el desempeño del “Cacique” en su último juego por la fase de grupos del torneo continental.

“Colo Colo cayó de pie, cayó luchando y pudo empatar. En la actitud de la media hora final no se le puede reprochar nada, pero no alcanzó, no sirvió, no fue suficiente”, señaló el comentarista deportivo.

El “Tenor Fundador” destacó que “anímicamente el equipo no se rindió, tuvo dignidad sobre e final”, sin embargo, lamentó que el cuadro albo “necesitaba ganar para clasificar y nunca estuvo cerca de ganar”.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Guarello indició que “el primer tiempo del equipo fue flojo, tuvo muchos problemas defensivos, la expulsión de Jeyson Rojas y el gol de Moisés a los 50 minutos terminaron de sentenciar todo”.

“Colo Colo achicó la cuenta a mucha garra y convicción ante un Fortaleza que tampoco le sobra demasiado, y terminó dibujando un resultado digno, pero no le sirve. Los triunfos o derrotas morales a esta altura no convencen a nadie”, concluyó el periodista de ADN Deportes.