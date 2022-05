Diversas reacciones entre los hinchas nacionales dejó el nombramiento de Eduardo Berizzo como el nuevo técnico de la Selección Chilena.

Los fanáticos dieron sus opiniones en redes sociales y se terminaron dividiendo, ya que algunos se mostraron contentos con su llegada y otros aseguraron que fue una mala decisión.

“De los que no quedaban descartados me parecía lo mejor, además tiene experiencia ya en selección. Me parece que su estilo no es el que se vio en Paraguay. Ojalá pueda darle armas a la selección y liderar el recambio”, indicó @Pipe_mc.

El usuario @Javier_EPP sostuvo en Twitter que “es una apuesta interesante pese a su paso negativo por Paraguay. Tiene que liderar la renovación del equipo para el próximo proceso eliminatorio”.

@vicente1963 por su parte, lanzó: “No me gusta Eduardo Berizzo como entrenador de la selección chilena, porque fracaso y lo echaron de la selección paraguaya“.

@gusthernandez indicó: “ Nada personal contra Eduardo Berizzo, pero me parece insólito contratar a un DT que terminó octavo en la clasificatoria con Paraguay pensando en subir el rendimiento de la selección chilena”.

