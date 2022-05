Sebastián Sáez y la eliminación de Unión La Calera en Copa Sudamericana: “No hay nada que reprocharle a Erick Wiemberg”

Sebastián Sáez, delantero de Unión La Calera, conversó con Los Tenores tras la dolorosa eliminación del cuadro cementero en la Copa Sudamericana, donde quedaron a un gol de meterse en los octavos de final del torneo continental pese a vencer 3-2 a Universidad Católica de Ecuador.

“El resultado final fue injusto. En la Copa tuvimos un rendimiento muy bueno, dejamos bien parado al club, no nos pasó por encima nadie, competimos en todas las canchas. Hicimos las cosas bien, pero a veces el fútbol no es tan justo y te quedas afuera después de realizar un buen papel”, aseguró, junto con defender a Erick Wiemberg, que cometió el penal que les impidió alcanzar la diferencia de gol superior a Santos.

“A Erick Wiemberg no hay nada que reprocharle, lo que nos brinda como jugador es día a día, nos ha salvado goles llegando por la espalda muchas veces. Estamos ahí para levantarnos en las malas”, comentó Sebastián Sáez, que convirtió 3 goles en la Copa Sudamericana, pero no se conforma con su actuar.

“No me quedo tanto con los goles que pude haber hecho sino los que erré y que nos pudieron posicionar mejor. Uno hace la autocrítica de eso, soy muy exigente conmigo mismo y trato de mejorar esos detalles”, recalcó junto con bromear tras autocalificarse como el “Benzemá santiagueño” por su gol de chilena ante Banfield. “Trato de tomármelo con humor. Estaba bueno para descomprimir un poco, pero hay una diferencia muy grande, como los kilómetros de acá a España”, señaló entre risas.

Sebastián Sáez y la realidad de Unión La Calera

Lo paradójico para el cuadro de la Quinta Región Interior es que, pese a pelear en Copa Sudamericana, apenas ocupa el puesto 13 del Torneo Nacional 2022, dos puntos sobre la zona de descenso.

“Es difícil encontrarle la explicación al buen momento afuera y el mal momento en el torneo nacional. Lo bueno sería plasmarlo a nivel local, pero hubo muchos partidos en los que no tuvimos esa fortuna. A nivel local, con Antofagasta jugamos bien y no ganamos, Coquimbo nos lo dio vuelta y así. Merecíamos estar más arriba en la tabla, pero el fútbol no es de merecimientos”, aseguró, junto con esperar una mayor evolución en el juego con el nuevo DT, Federico Vilar.

“Vilar no tuvo mucho tiempo para trabajar desde que llegó. Con el cambio de entrenador se renuevan las ilusiones en el plantel, esa energía para competir por un puesto. Falta que pueda trabajar más, pero nos dio tips de un juego más directo y generar situaciones con más gente en el área“, cerró el artillero de 37 años, que tendrá el cierre de la primera rueda del campeonato local este domingo ante Unión Española.