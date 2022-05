Este miércoles, Colo Colo recibe a Fortaleza en el último partido de la fase grupal de la Copa Libertadores. Los albos están obligados a ganar para avanzar a octavos de final y no podrán contar la presencia de sus hinchas, luego de la sanción recibida por los incidentes ante River Plate.

Por la tercera jornada del Grupo F, el Cacique recibía al cuadro de Marcelo Gallardo en Macul y sujetos protagonizaron desmanes en distintos puntos dentro y fuera del Estadio Monumental. Por esto, la Conmebol castigó al club con un encuentro sin hinchas como dueños de casa. Blanco y Negro apeló a la resolución del organismo, pero ésta fue rechazada y cumplirán la sanción frente a los brasileños.

Ante esta situación, Colo Colo emitió un comunicado para lamentar la ausencia de sus fanáticos. “Hoy nos jugamos el paso a la siguiente fase de la Copa Libertadores en una situación que nuestro club y nuestro plantel no merece. Nuestro Estadio Monumental estará vacío y nuestros jugadores deberán luchar por 90 minutos sin el apoyo permanente de su hinchada. Por culpa de unos pocos, miles de gritos quedarán postergados”,

“Los verdaderos hinchas no son los que se creen más importantes que el fútbol. No son los que se suben a lugares que no están permitidos, ni los que agreden al hincha rival, ni los que dañan nuestro estadio o provocan desmanes en las concentraciones”, complementaron.

Por último, Blanco y Negro aseguró que trabajarán en erradicar la violencia en su recinto. “A estas personas, sencillamente no los queremos más en el Estadio Monumental. Trabajaremos duramente en la protección de los verdaderos hinchas y en la salida de aquellos que no comparten los valores institucionales y que, al contrario, perjudican al equipo con sus actitudes. No nos arriesguemos a castigos más severos”, concluyó. ,

El duelo entre Colo Colo y Fortaleza en el cierre de la fase grupal de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 25 de mayo desde las 18:00 horas y será transmisión de ADN Deportes.