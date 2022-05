En la previa en que Universidad Católica cierra su participación en Copa Libertadores, Los Tenores conversaron en los estudios de ADN con Charly Vásquez, histórico defensa cruzado de la década de los 90.

Al momento de analizar el presente de la UC, el trasandino expresó su punto de vista en torno al rendimiento del cuadro de la franja. “No está a la altura que lo esperaban. Por ahí los refuerzos no estaban a la altura del esquema. Le han convertido goles difíciles de digerir“, aseguró.

“Hay que tratar de agarrar una racha de partidos ganados para salir adelante, pero no ha podido tener esa seguidilla para agarrar el ánimo que necesita. Esperemos que con Ariel Holan vaya agarrando eso”, insistió Charly Vásquez, que tuvo elogiosas palabras para Manuel Pellegrini, quien lo dirigió en la UC.

“Cuando nos tocó que venga Manuel Pellegrini, vimos que era alguien avanzado a la época nuestra. Ya no corríamos todo, era mucho más con pelota. Lo del Barcelona y el trabajo de espacios reducidos ya lo hizo Manuel en 1994 y 1995. Cuando ves esas cosas, te das cuenta de otra estirpe de entrenador pero nunca pensé que llegaría donde llegó. No por los títulos, sino por la huella que va dejando a nivel mundial“, explicó el ex seleccionado argentino.

Charly Vásquez y su visita en Chile

El referente de Universidad Católica está en Santiago para promocionar un ciclo de conversaciones llamado “El día después: leyendas del fútbol by Mastercard”, donde reflexionará junto a Diego Forlán y Óscar Ruggieri en torno a la vida tras dejar la actividad deportiva.

“Disfrutaba cada vez que entraba a la cancha de San Carlos. Me divertía, me enojaba, pero jugar era algo de un ritmo vertiginoso, imponernos dentro del campo la superioridad que teníamos. San Carlos me daba esa alegría, jugaba en la mitad de cancha como líbero: atacábamos y atacábamos. Eso se extraña”, reflexionó en torno a cómo impactó en su carrera el paso por Universidad Católica.

Este evento se realizará los días 10 y 11 de junio en el Teatro CorpArtes y las entradas ya están a la venta en el sistema Punto Ticket. Revisa a continuación la charla íntegra que tuvo este martes junto a Los Tenores.