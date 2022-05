Este jueves, Colo Colo visita a River Plate por la quinta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores, con la posibilidad de asegurar su paso a los octavos de final. Los albos se posicionan en el segundo lugar del Grupo F, con dos partidos por disputarse, e incluso podrían sellar su avance a la siguiente ronda con un empate en Argentina.

Dicha situación dependerá del resultado del duelo de este miércoles entre Alianza Lima y Fortaleza. En caso de que el cuadro peruano triunfe, el Cacique asegurará su clasificación con una igualdad ante el cuadro millonario.

En la llegada del plantel a Buenos Aires, Maximiliano Falcón dialogó con ADN Deportes y anticipó el duro choque del equipo. “Hay mucho entusiasmo y ganas de hacer las cosas de la forma en que las venimos haciendo. Es un gran rival y siempre tratamos de buscar los tres puntos, con la humildad que se llega hasta acá. Hay que seguir por este mismo camino”, manifestó el defensa.

Por otro lado, el uruguayo confirmó que se encuentra en buen estado físico para enfrentar a los dirigidos por Marcelo Gallardo en el Monumental de Núñez.

Mientras el zaguero charrúa respondía las preguntas de ADN Deportes, el ídolo albo Carlos Caszely, quien viajó junto al plantel por invitación de Blanco y Negro, se sumó a la conversación. “Perdona que me meta, pero el “Peluca” fue uno de los chicos más respetuosos que me saludó hoy. Nobleza obliga y me demostró mucho respeto”, fue la acotación del histórico exjugador albo.

Por su parte, Maximiliano Falcón remarcó la trascendencia de la figura de Caszely en la institución. “Desde que llegué, empecé a informarme más del club de los ídolos como él. Es una persona muy querida por el hincha y siempre es agradable compartir con él”, apuntó el defensa.

El compromiso entre Colo Colo y River Plate se jugará en el Monumental de Núñez, este jueves 19 de mayo desde las 20:00 horas.