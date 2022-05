Cristian Arcos y la eliminación de la UC en Copa Libertadores: “Hubo una diferencia de jerarquía”

Este martes por la noche se consumó la eliminación de Universidad Católica en Copa Libertadores 2022. Los “Cruzados” fueron ampliamente superados por Flamengo en Río de Janeiro y se quedaron fuera del certamen continental de clubes.

En el momento de los análisis, uno de ellos llegó en palabras del Tenor de ADN Deportes, Cristian Arcos: “hubo una diferencia de jerarquía entre ambos equipos que tiene que ver con hacer daño cuando corresponde”, partió diciendo.

“La Católica se creó opciones de gol, dos o tres y no pudo capitalizar ninguna, mientras Flamengo se crea siete, ocho y capitaliza tres”, complementó Arcos respecto a la UC en Copa Libertadores.

Insistió en que: “con eso se refleja que Flamengo no es que tuviera la pelota y la moviera todo el rato, no era un equipo avasallante, pero cuando hacía esa cambio de ritmo, la UC no hubo caso que los pudiera contener“, aseguró el Tenor sobre la eliminación en Copa Libertadores.

Respecto a lo que viene para la UC, Arcos indicó que: “la Católica queda eliminada, todavía con un partido por jugar que queda como la forma de reforzar su clasificación a la Copa Sudamericana que no es poca cosa. La UC ahí tiene que mejorar en ese sentido en la diferencia de jerarquía, que será muy importante”, aseguró Cristian Arcos.