Filtran audios de la guerra que tiene Vecchio con dirigentes de Rosario Central: “Me hicieron de todo, comí mucha mierda”

Emiliano Vecchio no lo pasa bien en Rosario Central y es apuntado como uno de los jugadores que podría dejar el club. Además, en Argentina se filtraron unos audios en los cuales el volante arremete contra la dirigencia del cuadro rosarino y expresa sus ganas de seguir en el equipo.

“Me quedo jugando en reserva si quieren, me quedo jugando en cuarta, yo quiero ayudar, a mi no me importa. Yo estoy bien, estoy bárbaro. Lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir”, señaló el “Gordo” en declaraciones que fueron reproducidas por los medios trasandinos.

El ex Colo Colo y Unión Española aseguró que algunos dirigentes del club le mienten a los hinchas. “Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que armen las operetas que armaron. Yo en estos días, lunes o martes voy hablar. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que esta pasando”, indicó.

Uno de los nombres a los cuales apuntó Vecchio es Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central, quien también es protagonista de un audio filtrado en donde lanza sus dardos hacia el mediocampista.

“Vecchio estuvo de joda durante este último año, vive de joda. El Gordo es como Centurión pero con menos prensa. Si lo quiere algún dirigente de Buenos Aires yo lo echo, agárrenlo, yo lo aclaro, no me vengan a quejarse de que es quilombero a cuatro manos”. cargó Carloni contra el volante en una guerra que salió a la luz.