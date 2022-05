Capitán de River apoyó a Paulo Díaz tras su grave error ante Tigre: “La responsabilidad es del equipo, no solamente de uno”

Paulo Díaz vivió una de sus noches más tristes vistiendo la camiseta de River Plate. Este miércoles, el chileno cometió un grave error en el partido contra Tigre por los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina, lo que significó la derrota y eliminación de su equipo.

Tras el encuentro, el capitán del cuadro “Millonario”, Enzo Pérez, entregó su respaldo al jugador de La Roja y afirmó que la culpa no recae solo en el zaguero, sino en todo el plantel. “Cuando pasan este tipo de cosas la responsabilidad es del equipo, no de uno. Hemos quedado fuera todos, no solamente Paulo”, señaló en ESPN.

“Paulo tiene experiencia, es un jugador de selección, de mucha jerarquía y personalidad. Obvio que cuando pasan este tipo de situaciones te sientes golpeado y todo, pero acá somos un equipo, un grupo”, recalcó el experimentado volante de 36 años.

Por último, Enzo Pérez indicó que el plantel de River Plate esperará un tiempo antes de conversar la situación con Paulo Díaz. “Ahora ir a hablarle y estar en caliente no es bueno, mejor dejar pasar unos días y seguramente el grupo va a estar con él”, concluyó.