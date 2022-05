Presidente de UEFA mandó duro mensaje contra los “oligarcas” del fútbol y la Superliga: “Podemos castigar a cualquiera que viole las reglas”

Este miércoles, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, entregó un potente mensaje para los “oligarcas” del fútbol y en relación a los planes que se pretendía con la “Superliga” impulsada por Real Madrid, Barcelona y Juventus.

“Cuando alguien me pregunta si puedo castigar a equipos grandes, ya que eso puede ser malo para la UEFA, digo que podemos castigar a cualquiera que viole las reglas”, señaló el esloveno tras el Congreso de la UEFA que se celebró en Viena.

“Cuando la UEFA lucha contra los planes de un puñado de millonarios oligarcas, aunque podamos perder a alguien, el fútbol sale ganando”, sostuvo el mandamás del fútbol europeo.

En esta misma línea, Ceferin añadió que “el fútbol es el ganador, es resiliente. No puede ser dictado por el poder. No se puede privatizar por una minoría, por muy poderosa que sea esa minoría”.

Además, el esloveno aseguró que no se ha relacionado con Real Madrid, Barcelona y Juventus por el tema de la “Superliga”. “No he estado en contacto con ninguno de los tres clubes. Creo que si algo así sucede deben ser ellos los que pidan una reunión, y no ser yo el que les pregunte”, complementó.