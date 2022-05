“Beñat San José tiene todas las cualidades para dirigir a la U”: Flavio Ciampichetti ve con buenos ojos la llegada del DT al elenco azul

El exdefensor de Deportes Antofagasta, Flavio Ciampichetti, habló respecto a la supuesta llegada de Beñat San José al banco de Universidad de Chile tras la salida de Santiago Escobar.

Consultado sobre cómo trabaja el entrenador, el futbolista sostuvo a AS Chile que “como técnico, tengo la mejor opinión. Lo tuve en Antofagasta y después me llevó a Bélgica. Siempre voy a ser un agradecido, pero no tanto en lo profesional, sino como persona. Él me marcó mucho y, como te digo, profesionalmente me tocó vivir esas dos etapas. También me tocó enfrentarlo cuando el torneo lo peleamos con Antofagasta contra Católica y ellos salieron campeones. Sé cómo trabaja y sé de su profesionalismo”-

En esa línea, añadió que “en lo personal, cuando llegué a Antofagasta me brindó la confianza y me fue muy bien. Y creo que a todo el grupo. Se fija mucho en la persona y le da una confianza al futbolista que lo hace rendir”.

“Creo que el profe se adapta a los equipos. Lo viví en Antofagasta. Después lo hizo en Católica. Hizo debutar a varios juveniles y logró un funcionamiento muy bueno. Igual, creo que debe ser de las dos partes, no estoy en la cabeza del profe ni mucho menos, pero él tiene una facilidad para adaptarse a los grupos y en lo que siente cada jugador. Es muy detallista”, agregó.

Respecto a si es el técnico ideal para la U, el zaguero manifestó: “Sí, creo que él tiene todas las cualidades para estar en un equipo grande como la U. No soy el que tenga que decirlo. Tienes las cualidades, ya lo demostró en Católica y más conociendo el mercado. Yo sigo el torneo, veo a la U y es una lástima que estén abajo. Se sabe la gente que mueve y es un club que debe estar jugando copas todos los años“.