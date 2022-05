El técnico interino de Universidad Católica, Rodrigo Valenzuela, afrontó su última conferencia de prensa en dicho rol en la UC, pues el domingo dirigirá su último partido antes de formar parte del staff de Ariel Holan.

“Ariel se presenta el día lunes en su primer entrenamiento, tenía que resolver todas sus cosas personales. Estoy contento por este nuevo desafío, ir adquiriendo aprendizajes de su forma de trabajar”, aseguró el ex puntero, que aún no supo de victorias tras reemplazar a Cristián Paulucci.

“El plantel está súper convencido. No se nos ha dado la victoria, pero esta es la base de lo que viene más adelante para Universidad Católica. Es el “desde” que tienen bastante asumido para construir lo que queda del año“, planteó Rodrigo Valenzuela, que expresó su confianza en la improvisada dupla de centrales a la que ha debido recurrir en la UC: Tomás Asta-Buruaga y Sebastián Galani.

“Sin conocerse y tener mayor conocimiento cada uno, lo han hecho de muy buena forma ambos. Para mi, Galani ha respondido totalmente, sabiendo que hay mucha oportunidad de mejora y a un nivel tan competitivo como lo es Copa Libertadores”, explicó el aún DT de Universidad Católica.

Rodrigo Valenzuela anticipó el duelo con Ñublense

El domingo, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, los cruzados esperan despedir a su entrenador interino con una victoria en el Torneo Nacional 2022, aunque en el staff técnico tienen claro lo complejo que será el choque ante los sureños.

“Sabemos lo que ha hecho Ñublense, siempre ha estado compitiendo con un plantel muy bien conformado. Es un rival muy peligroso, con un DT que busca mucha dinámica y ataques con mucho volumen ofensivo. Será un muy buen rival a enfrentar. Ha estado todo el torneo en la parte alta de la tabla, sabemos los resguardos que debemos tomar. Trataremos de imponer nuestro juego”, comentó el técnico de 46 años.

Para este duelo, no podrá contar con Fernando Zampedri por la suspensión que arrastra del clásico ante Colo Colo, aunque Rodrigo Valenzuela no quiso dramatizar al respecto. “Sabemos lo importante que es, pero también sabiendo que tenemos un plantel súper competitivo y esperamos que quienes no han podido participar lo hagan de buena forma, como Fernando”, cerró.